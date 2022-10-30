11 харьковских священников УПЦ Московского патриархата бежали в РФ — СМИ

На Харьковщине еще задолго до полномасштабного вторжения РФ была сформирована ДРГ из числа священников УПЦ Московского патриархата, которые благословляли российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов) после полномасштабного вторжения РФ поддержал «русский мир» и благословил главного коллаборациониста Харьковщины Виталия Ганчева.

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Также сообщается, что во время оккупации Волчанской громады местный отец Леонид взаимодействовал с оккупационными «властями» и осуществлял религиозные мероприятия с участием военных РФ.

По данным источников издания, сейчас 11 священников Московского патриархата после деоккупации населенных пунктов Харьковщины выехали в РФ, среди них и митрополит Елисей.