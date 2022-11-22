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Митрополита Елисея планируют лишить звания «Почетный гражданин города Изюм»

Общество 21:38   22.11.2022
Елена Нагорная
Митрополита Елисея планируют лишить звания «Почетный гражданин города Изюм»

Митрополита Елисея, благословившего главного коллаборанта Харьковщины Виталия Ганчева и во время деоккупации выехавшего в РФ, предлагают лишить звания «Почетный гражданин города Изюм».

Соответствующее обращение к начальнику Изюмской городской военной администрации Валерию Марченко опубликовал заместитель мэра Владимир Мацокин.

«Митрополит Елисей (Иванов Олег Александрович), возглавлявший Изюмско-Купянскую епархию УПЦ, с самого начала агрессии РФ и непосредственно оккупации г. Изюм и Изюмского района стал на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационными властями. Кадры, где гр. Иванов О.А. «благословляет» коллаборантов, размещенные в интернет-пространстве, окончательно опозорили этого человека. Гр. Иванов О.А. является идейным и горячим сторонником «русского мира», оправдывал эту враждебную идеологию и легализировал ее среди верующих граждан», — говорится в обращении.

Кроме этого, звания «Почетного гражданина» просят лишить певца Игоря Демарина, который долгое время живет в Москве.

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Напомним, что временным руководителем Изюмской епархии УПЦ стал митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 21:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Митрополита Елисея, благословившего главного коллаборанта Харьковщины Виталия Ганчева и во время деоккупации выехавшего в РФ, предлагают лишить звания «Почетный гражданин города Изюм».".