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7 жовтня на пів дня перекриють для транспорту одну з вулиць у Харкові

Транспорт 18:59   06.10.2026
Оксана Якушко
7 жовтня на пів дня перекриють для транспорту одну з вулиць у Харкові

7 жовтня з 9:00 до 13:00 рух транспорту буде заборонено на вул. Плиткової, на пров. Івана Каркача до пров. Плиткового, повідомляє Харківська міськрада.

Дорогу перекриють для транспорту через санітарну обрізку крон дерев, пояснили у департаменті будівництва і шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вул. Електровозною, вул. Шариковою, вул. Миру, пров. Івана Каркача, проїздом Плитковим та ін.

У цей час не ходитимуть тролейбуси й автобуси на вул. Плитковій, на ділянці від вул. Миру до вул. Роганської.

Громадський транспорт курсуватиме наступним чином:

тролейбус №7: розворотне коло «Східне» – вул. Шарикова – вул. Плиткова – вул. Роганська – пр. Героїв Харкова і далі за маршрутом;

автобус №252: автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача (спорткомплекс).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 18:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 жовтня з 9:00 до 13:00 рух транспорту буде заборонено на вул. Плиткової, на пров. Івана Каркача до пров. Плиткового, повідомляє Харківська міськрада.".