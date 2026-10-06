7 жовтня на пів дня перекриють для транспорту одну з вулиць у Харкові

7 жовтня з 9:00 до 13:00 рух транспорту буде заборонено на вул. Плиткової, на пров. Івана Каркача до пров. Плиткового, повідомляє Харківська міськрада.

Дорогу перекриють для транспорту через санітарну обрізку крон дерев, пояснили у департаменті будівництва і шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вул. Електровозною, вул. Шариковою, вул. Миру, пров. Івана Каркача, проїздом Плитковим та ін.

У цей час не ходитимуть тролейбуси й автобуси на вул. Плитковій, на ділянці від вул. Миру до вул. Роганської.

Громадський транспорт курсуватиме наступним чином:

тролейбус №7: розворотне коло «Східне» – вул. Шарикова – вул. Плиткова – вул. Роганська – пр. Героїв Харкова і далі за маршрутом;

автобус №252: автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача (спорткомплекс).