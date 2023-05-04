Разрушенный мост под Чугуевом отстроили: доехать в Печенеги стало проще (фото)
В Харьковской области восстановили мост через реку Тетлега на маршруте Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук. Благодаря этому теперь налажено прямое сообщение с Великобурлукской и Печенежской громадами.
Об этом сообщают в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.
В ведомстве напомнили, что мост был разрушен в ходе боев 26 февраля 2022 года, а после деоккупации рядом с разбитым сооружением возвели временную переправу, по которой могли проезжать транспортные средства весом до 10 тонн. Восстановление моста началось в конце прошлого года.
За несколько месяцев дорожники сделали новые опоры, гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие, тротуары и ограждения, нанесли дорожную разметку.
«Поселки Великий Бурлук и Печенеги находятся недалеко от границы с государством-агрессором. В начале 2022 года они попали под временную оккупацию. Даже после освобождения громады регулярно страдают от обстрелов россиян. Налаживание качественного сообщения с ними — приоритет Агентства восстановления, ведь к людям должны быстро добираться спасатели, врачи, ремонтные бригады и, конечно, гуманитарные конвои», — добавили в ведомстве.
Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области восстановили мост через реку Тетлега на маршруте Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук. Благодаря этому теперь налажено прямое сообщение с Великобурлукской и Печенежской громадами.".