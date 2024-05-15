Ворог стверджує, що Вовчанськ під його контролем: у ХОВА спростували ІПсО РФ

Голова ХОВА Олег Синєгубов попередив жителів про значну кількість ворожих ІПсО та фейкових вкидів щодо ситуації на Харківщині.

За даними голови ХОВА, на Харківському напрямку ворог активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування. Це повідомляли також у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 11:30.

«Водночас противник стверджує, що увесь Вовчанськ під його контролем. Центр протидії дезінформації при РНБО, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ця та подібна інформація не відповідає дійсності. Що підтверджує і Харківська ОВА», – зазначив Синєгубов.

Він закликав довіряти лише перевіреним джерелам.

Водночас, командир відділення 24 ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов, позивний «Осман» повідомив, що сьогодні по окупантах на Вовчанському напрямку «дуже добре працюють наші вертушки та гради». Однак ворог підтягує велику кількість резервів.

«Якщо і зараз в тилах ніхто не риє лінії оборони, то треба розстрілювати всіх чинів та командирів, які причетні до оборони Харківської області», – написав Бунятов.

Також він заявив, що на Харківському напрямку стабільно беруть в полон окупантів.

«Сьогодні + 3 тільки у моїх знайомих», – додав Бунятов.