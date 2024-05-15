РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ
На Харківському напрямку з початку доби ворог не проводив активних дій, намагається закріпитися на досягнутому та здійснює перегрупування, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 11:30.
В північній частині Вовчанська українські підрозділи за допомогою засобів розвідки виявляють окремі групи противника, місця розгортання його артзасобів та завдає вогневе ураження.
Крім того, у місті українські воїни продовжують прочісувати міську забудову, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.
З початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку втрати у живій силі окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та техніки.
На Куп’янському напрямку відбита одна атака ворога, продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Куземівка – Стельмахівка, Крохмальне – Берестове, Котлярівка – Піщане, Кармазинівка – Новоєгорівка. Втрат позицій не допущено.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, генштаб, зведення, ЗСУ, направлення, рф, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби ворог не проводив активних дій, намагається закріпитися на досягнутому та здійснює перегрупування, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 11:30.".