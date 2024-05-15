Live
  • Ср 15.05.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.68
  • EUR 42.83

РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ

Суспільство 12:26   15.05.2024
Вікторія Яковенко
РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби ворог не проводив активних дій, намагається закріпитися на досягнутому та здійснює перегрупування, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 11:30.

В північній частині Вовчанська українські підрозділи за допомогою засобів розвідки виявляють окремі групи противника, місця розгортання його артзасобів та завдає вогневе ураження.

Крім того, у місті українські воїни продовжують прочісувати міську забудову, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

З початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку втрати у живій силі окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та техніки.

На Куп’янському напрямку відбита одна атака ворога, продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Куземівка – Стельмахівка, Крохмальне – Берестове, Котлярівка – Піщане, Кармазинівка – Новоєгорівка. Втрат позицій не допущено.

Читайте також: “Показуха в Харківській області” – Коваленко про причини наступу

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Рівно в рядок»: як РФ б’є КАБ по позиціях захисників Харківщини (відео)
«Рівно в рядок»: як РФ б’є КАБ по позиціях захисників Харківщини (відео)
15.05.2024, 12:40
РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ
РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ
15.05.2024, 12:26
“Показуха в Харківській області” – Коваленко про причини наступу
“Показуха в Харківській області” – Коваленко про причини наступу
15.05.2024, 11:28
Ворог займає позиції на вулицях Вовчанська – поліція закликає евакуюватись
Ворог займає позиції на вулицях Вовчанська – поліція закликає евакуюватись
15.05.2024, 11:46
Вчора було сім обстрілів Харкова: Терехов повідомив, чи планується евакуація
Вчора було сім обстрілів Харкова: Терехов повідомив, чи планується евакуація
15.05.2024, 11:12
Вибух під Харковом: голова громади підтвердив “приліт”, є постраждалі
Вибух під Харковом: голова громади підтвердив “приліт”, є постраждалі
15.05.2024, 10:59

Новини за темою:

14:54
Вовчанськ під контролем ЗСУ, ворог намагається зайти на околиці – Гамбарашвілі
13:45
Ворог намагався просунутися до Липців і Нескучного, безуспішно – Генштаб ЗСУ
11:06
10 КАБів, зміна позицій в районі Лук’янців: ранкове зведення ГШ по Харківщині
00:09
ЗСУ прочісують забудову у Вовчанську: зведення Генштабу по Харківщині на 23:00
12:18
«Відбито біля 15 ворожих атак» – Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Ви читали новину: «РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 12:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби ворог не проводив активних дій, намагається закріпитися на досягнутому та здійснює перегрупування, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 11:30.".