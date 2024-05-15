РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ

На Харківському напрямку з початку доби ворог не проводив активних дій, намагається закріпитися на досягнутому та здійснює перегрупування, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 11:30.

В північній частині Вовчанська українські підрозділи за допомогою засобів розвідки виявляють окремі групи противника, місця розгортання його артзасобів та завдає вогневе ураження.

Крім того, у місті українські воїни продовжують прочісувати міську забудову, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

З початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку втрати у живій силі окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та техніки.

На Куп’янському напрямку відбита одна атака ворога, продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Куземівка – Стельмахівка, Крохмальне – Берестове, Котлярівка – Піщане, Кармазинівка – Новоєгорівка. Втрат позицій не допущено.