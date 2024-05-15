РФ не вела активных действий на Харьковском направлении: данные ГШ на утро

На Харьковском направлении с начала суток враг не проводил активных действий, пытается закрепиться на достигнутом и осуществляет перегруппировку, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 11:30.

В северной части Волчанска украинские подразделения с помощью средств разведки обнаруживают отдельные группы противника, места развертывания его артсредств и наносит огневое поражение.

Кроме того, в городе украинские воины продолжают прочесывать городскую застройку, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем — места сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

С начала наступательных действий врага на Харьковском направлении потери в живой силе оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожены или повреждены 98 единиц вооружения и техники.

На Купянском направлении отбита одна атака врага, продолжают вести 8 боевых столкновений на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Куземовка – Стельмаховка, Крахмальное – Берестовое, Котляровка – Песчаное, Кармазиновка – Новоегоровка. Потери позиций не допущено.