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«Показуха в Харьковской области» — Коваленко о причинах наступления

Мир 11:28   15.05.2024
Оксана Горун
«Показуха в Харьковской области» — Коваленко о причинах наступления

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что цель Путина — показать, что его армия может наступать по всем фронтам и Украине нужны переговоры.

«Наступление, которое началось с октября 2023 и очень высокими потерями принесло весьма спорные результаты, сейчас продолжается показухой в Харьковской области. Таким образом путин пытается нарочито показать, что его армия может наступать по всем фронтами и это Украина должна быть заинтересована в мирных переговорах», — считает Коваленко.

Он отметил интервью китайскому агентству «Синьхуа», в котором российский диктатор высоко оценил китайский мирный план, «суть которого — в начале переговоров по нынешней линии фронта и без вывода российских войск». По сути захватчик хочет сохранить за собой оккупированные территории и добиться передышки — чтобы восстановить потенциал. После этого, по мнению Александра Коваленко, «через год или два, война начнется с новой силой».

Сейчас, считает он, РФ критически нужна пауза.

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«Российская армия истощается боями и не накапливает ресурса. Удары уже давно перекинулись на территорию россии, на 1 500 км от границы с Украиной, и весь мир видит, что украинцы не боятся бить вглубь российской территории, а россияне против таких ударов практически беззащитны. Путину срочно нужна пауза и информационная перезагрузка. Не только для восстановления сил и средств и накопления их даже в большем количестве, нежели были у РОВ до полномасштабного вторжения, но и банально, год информационной тишины, чтобы забылось то, насколько российская армия опозорилась в Украине и насколько она беспомощна даже в вопросах защиты собственной страны», — отметил военно-политический обозреватель.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 11:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что цель Путина — показать, что его армия может наступать по всем фронтам и Украине нужны переговоры".