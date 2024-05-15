Путин готов положить пограничье Харьковщины на стол переговоров — СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что РФ начинает «качать тему «переговоров».

«Россия прогнозируемо начинает качать тему «переговоров». Заявление путина о том, что они возможны без вывода российских войск – это торг, и на стол он готов положить пограничье Харьковщины, а также сигнализировал, мол, если не захотите – пойду в других областях. Но правда в том, что у россиян не хватает людей и техники – наступление на Харьков и на Сумы – это блеф, оно невозможно, только действия в приграничье областей. И главная надежда россиян, что, растянув наши силы, они пройдут вперед на Востоке», — написал Коваленко утром 15 мая.

Он подчеркнул, что задача на этот год у Украины — выстоять.

«Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил», — отметил руководитель ЦПД СНБО.