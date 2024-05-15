Путін готовий покласти прикордоння Харківщини на стіл перемовин – РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що РФ починає “качати тему перемовин”.

“Росія прогнозовано починає качати тему “перемовин”. Заява путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ – це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете – піду в інших областях. Але правда в тому, що у росіян бракує людей та техніки – наступ на Харків і на Суми – це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей. І головна надія росіян, що розтягнувши наші сили, вони пройдуть вперед на Сході”, – написав Коваленко вранці 15 травня.

Він наголосив, що завдання цього року для України – вистояти.

“Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини рф потрібні тільки для паузи та накопичення сил”, – зазначив керівник ЦПД РНБО.