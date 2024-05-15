Live
  • Ср 15.05.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 39.68
  • EUR 42.83

Путін готовий покласти прикордоння Харківщини на стіл перемовин – РНБО

Події 09:21   15.05.2024
Оксана Горун
Путін готовий покласти прикордоння Харківщини на стіл перемовин – РНБО Фото: Андрій Коваленко/інстаграм

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що РФ починає “качати тему перемовин”.

“Росія прогнозовано починає качати тему “перемовин”. Заява путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ – це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете – піду в інших областях. Але правда в тому, що у росіян бракує людей та техніки – наступ на Харків і на Суми – це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей. І головна надія росіян, що розтягнувши наші сили, вони пройдуть вперед на Сході”, – написав Коваленко вранці 15 травня.

Він наголосив, що завдання цього року для України – вистояти.

“Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини рф потрібні тільки для паузи та накопичення сил”, – зазначив керівник ЦПД РНБО.

Читайте також: Темп наступальних операцій РФ на півночі Харківщини сповільнився – ISW

Автор: Оксана Горун
Популярно
Договору на ремонт дороги до Вовчанська за 370 млн не було- Служба відновлення
Договору на ремонт дороги до Вовчанська за 370 млн не було- Служба відновлення
15.05.2024, 09:56
Зеленський через наступ на Харківщині скасував візит до Іспанії – CNN
Зеленський через наступ на Харківщині скасував візит до Іспанії – CNN
15.05.2024, 09:35
Путін готовий покласти прикордоння Харківщини на стіл перемовин – РНБО
Путін готовий покласти прикордоння Харківщини на стіл перемовин – РНБО
15.05.2024, 09:21
Головні новини Харкова 15 травня: наступ РФ сповільнився, хочуть перемовин
Головні новини Харкова 15 травня: наступ РФ сповільнився, хочуть перемовин
15.05.2024, 09:43
Горіли дача, гаражі та ліси: 8 пожеж викликали росіяни на Харківщині за добу
Горіли дача, гаражі та ліси: 8 пожеж викликали росіяни на Харківщині за добу
15.05.2024, 08:45
ЗСУ “різко пригальмували” просування окупантів у бік Липців – Машовець
ЗСУ “різко пригальмували” просування окупантів у бік Липців – Машовець
15.05.2024, 07:25

Новини за темою:

18:24
Вовчанськ під контролем ЗСУ: Коваленко і Мельник про ситуацію на 18:00 (відео)
11:20
Лінії оборони збудовані на Харківщині, вони є – Коваленко
09:21
“Багато маніпуляцій” – у РНБО висловилися про укріплення на Харківщині (відео)
14:54
У Харкові на вас чекає смерть – полонений командир РФ звернувся до окупантів
11:28
Чому військ Сил оборони не було в Стрілечій та Пильній, пояснив аналітик

Ви читали новину: «Путін готовий покласти прикордоння Харківщини на стіл перемовин – РНБО»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 09:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що РФ починає “качати тему перемовин”".