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“Показуха в Харківській області” – Коваленко про причини наступу

Події 11:28   15.05.2024
Оксана Горун
“Показуха в Харківській області” – Коваленко про причини наступу

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що мета Путіна – показати, що його армія може наступати по всіх напрямках і Україні потрібні перемовини.

“Наступ, який почався з жовтня 2023 року і дуже високими втратами приніс дуже спірні результати, зараз продовжується показухою в Харківській області. Таким чином путін намагається навмисне показати, що його армія може наступати по всіх фронтах і це Україна має бути зацікавлена ​​у мирних переговорах”, – вважає Коваленко.

Він відзначив інтерв’ю китайському агентству “Сіньхуа”, в якому російський диктатор високо оцінив китайський мирний план, “сутність якого – у початку перемовин по нинішній лінії фронту та без виведення російських військ”. По суті загарбник хоче зберегти за собою окуповані території та домогтися перепочинку – щоб відновити потенціал. Після цього, на думку Олександра Коваленка, “через рік чи два, війна розпочнеться з новою силою”.

Зараз, вважає він, РФ критично потрібна пауза.

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“Російська армія виснажується в боях та не накопичує ресурсу. Удари вже давно перекинулися на територію росії, на 1500 км від кордону з Україною, і весь світ бачить, що українці не бояться бити вглиб російської території, а росіяни проти таких ударів практично беззахисні”. Путіну терміново потрібна пауза та інформаційне перезавантаження. Не тільки для відновлення сил і засобів та накопичення їх навіть у більшій кількості, ніж були у РОВ до повномасштабного вторгнення, а й банально, рік інформаційної тиші, щоб забулося те, наскільки російська армія зганьбилася в Україні та наскільки вона безпорадна навіть у питаннях захисту власної країни”, – зазначив військово-політичний оглядач.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 11:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що мета Путіна – показати, що його армія може наступати по всіх напрямках і Україні потрібні перемовини".