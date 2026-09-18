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“Росіяни страждають”: що відбувається на Куп’янщині (відео)

Україна 11:50   18.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Росіяни страждають”: що відбувається на Куп’янщині (відео) Фото: Генштаб ЗСУ

Про проблеми росіян на Куп’янщині в районі Дворічної розповіли речник Групування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов та військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко. При чому, ймовірно, для того, щоб відволікти увагу від своїх провалів, росіяни намагаються створити інформаційний шум про нібито проблеми ЗСУ в районі Вовчанська. 

На заході від Осколу росіяни “все ж таки страждають” – адже там росіян активно “притискають”, сказав речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону.

“Певним чином притискають і намагаються притиснути до річки, працює в тому числі «Хартія», і працюють зараз достатньо ефективно. Поки що про ліквідацію російського плацдарму на захід від річки мова не йде, не вдається поки що їх витіснити із самого міста з північних районів, але принаймні тенденція зараз непогана. Інша справа, що є інший берег, східний берег, і там росіяни навпаки активно намагаються тиснути вже на український плацдарм”, – наголосив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко також прокоментував ситуацію на Куп’янщині. Він зазначив: на цей час ВСУ має можливість по річці Оскіл перерізати ЗС РФ вихід, де вони намагалися накопичуватися через село Голубівка, щоб інфільтруватися по всьому правому березі в Куп’янськ.

“Раніше, нагадаю, для інфільтрації в минулому році вони використовували трикутник Радьківка, Кіндрашівка, Голубівка. Зараз — виключно Голубівка. І то Голубівка, судячи з усього, відрізана від основних сил на Дворічанському плацдармі. Але це ще не все. Російські так звані «Z-воєнкори» розповідають, що від Дворічанського плацдарму багато чого вже не залишилось. І в районі Довгенького у російських окупантів серйозні проблеми. В районі південних околиць Фиголівки аналогічна ситуація. Тобто, якщо вірити цій інформації, Дворічанський плацдарм поступово починає звужуватись. І навіть саму Дворічну повноцінно вони не зможуть утримувати. Тому що за спинами тих, хто буде намагатися утримувати Дворічну, знаходиться Оскіл”, – констатував Коваленко.

Він також вважає: через такі невдачі на Куп’янському напрямку, ймовірно, росіяни і намагаються розганяти інформацію про нібито успішне оточення великого угруповання ЗСУ в районі Вовчанська.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 11:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про проблеми росіян на Куп’янщині в районі Дворічної".