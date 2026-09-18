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Жовтий та червоний рівні загрози: як тепер під час тривоги працюватиме УЗ

Транспорт 11:10   18.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Жовтий та червоний рівні загрози: як тепер під час тривоги працюватиме УЗ Фото: Укрзалізниця

У АТ “Укрзалізниця” повідомили, що Кабінет Міністрів врегулював порядок роботи залізничного транспорту при оголошенні жовтого та червоного рівнів загрози обстрілу. Нові правила роботи УЗ діятимуть до закінчення воєнного стану.

За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть курсувати. Дозволятимуться їхнє приймання, відправлення та інші технологічні процеси, а також посадка і висадка пасажирів на вокзалах, станціях та платформах. Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і станціях на власний розсуд. При цьому їх інформуватимуть про рівень загрози та розташування найближчих укриттів.

У разі червоного рівня загрози посадка та висадка пасажирів припинятимуться. Пасажирів, працівників залізниці та інших відвідувачів переміщуватимуть до найближчих укриттів.

У повідомленні також йдеться, що моніторингові групи УЗ стежать за ситуацією цілодобово. Тому в разі небезпеки вони одразу інформують про це залізничників. Виходячи з цього, людей можуть перевести в укриття або інші безпечні місця.

Також залізничники розподілятимуть потяги, щоб не утворювалося їхнє скупчення.

“Окремо передбачено забезпечення працівників, які безпосередньо працюють із поїздами, додатковими засобами індивідуального захисту — захисними жилетами та шоломами”, – додали в УЗ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Укрзалізниця” повідомили, що Кабінет Міністрів врегулював порядок роботи залізничного транспорту при оголошенні жовтого та червоного рівнів загрози обстрілу.".