Кампанію “чорна зима” активізує Росія – на що чекати, попередив ЦПД

Центр протидії дезінформації РНБО України опублікував прогноз інформаційних загроз на першу половину жовтня 2025 року. На думку фахівців, зима, що наближається, стане фактором маніпуляцій ворога.

У ЦПД прогнозують інформаційні атаки на фоні початку опалювального сезону, які поєднуватимуться з виправданням ударів по енергетиці України.

“Перед початком опалювального сезону російська пропаганда, імовірно, активізує інформаційну кампанію під умовною назвою “чорна зима”. На тлі посилених ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі ворог намагатиметься нагнітати страхи про нібито неспроможність української влади забезпечити належний запуск систем теплопостачання. Пропагандисти будуть поширювати наративи про “катастрофу в енергетичній і комунальній сферах”, “змову уряду та бізнесу” і “байдужість влади до громадян”, — вважають у Центрі протидії дезінформації.

Метою росіян у цій кампанії (як і в багатьох інших) є одночасно сіяти паніку серед громадян України, підривати довіру до керівництва країни та провокувати протестні настрої.

“Через соціальні мережі та прокремлівські медіа просуватиметься теза, нібито українці залишені напризволяще в умовах наближення зими”, – попереджають фахівці боротьби з ворожими ІПСО.

Також у ЦПД очікують, що на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі України, що посилюються, посиляться й голоси пропагандистів, які виправдовують подібне порушення законів ведення війни.

“Атаки будуть подаватися ru-пропагандою як “виправдані“ удари по нібито військово-стратегічних або “подвійного призначення“ об’єктах, які буцімто безпосередньо забезпечують український наступальний потенціал або постачання західної зброї. Паралельно поширюватиметься наратив про те, що удари по українській енергетиці нібито є “відповіддю“ на атаки України по території росії, буцімто це “необхідна реакція на український тероризм“, – пояснюють у центрі.

Також ЦПД прогнозує низку інших інформзагроз. На думку фахівців, пропаганда ворога працюватиме над такими завданнями: