Замість пошуку винних – усе списують на ІПСО – DeepState відповів Синєгубову
Замість пошуку винних — все списується на “дискредитацію” та вороже ІПСО. Змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій ВОП за 10 км від ДКУ, якими з нами поділилися бійці… Інші позиції “фортифікацій” мають тільки назву, адже вони не починали облаштовуватися взагалі… Якщо й далі корупція та непрофесіоналізм списуватиметься на ІПСО, то у нас всіх великі проблеми з майбутнім. Все ж таки варто зосередитися на перевірках…
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна, Харків; Теги: DeepState, ИПСО, фортификации;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 11:40;
Кореспондент DeepState, команда аналітиків у цій статті розкриває тему новин про те, що "Замість пошуку винних — все списується на “дискредитацію” та вороже ІПСО. Змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій ВОП…".