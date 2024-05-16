Замість пошуку винних – усе списують на ІПСО – DeepState відповів Синєгубову

Замість пошуку винних — все списується на “дискредитацію” та вороже ІПСО. Змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій ВОП за 10 км від ДКУ, якими з нами поділилися бійці… Інші позиції “фортифікацій” мають тільки назву, адже вони не починали облаштовуватися взагалі… Якщо й далі корупція та непрофесіоналізм списуватиметься на ІПСО, то у нас всіх великі проблеми з майбутнім. Все ж таки варто зосередитися на перевірках…