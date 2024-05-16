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Замість пошуку винних – усе списують на ІПСО – DeepState відповів Синєгубову

Події 11:40   16.05.2024
DeepState
команда аналітиків
Замість пошуку винних – усе списують на ІПСО – DeepState відповів Синєгубову

Замість пошуку винних — все списується на “дискредитацію” та вороже ІПСО. Змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій ВОП за 10 км від ДКУ, якими з нами поділилися бійці… Інші позиції “фортифікацій” мають тільки назву, адже вони не починали облаштовуватися взагалі… Якщо й далі корупція та непрофесіоналізм списуватиметься на ІПСО, то у нас всіх великі проблеми з майбутнім. Все ж таки варто зосередитися на перевірках…

Автор: DeepState, команда аналітиків
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент DeepState, команда аналітиків у цій статті розкриває тему новин про те, що "Замість пошуку винних — все списується на “дискредитацію” та вороже ІПСО. Змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій ВОП…".