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Російський фейк: з 1 червня чоловіків без військового квитка не пустять до АТБ

Суспільство 21:56   31.05.2024
Оксана Якушко
Російський фейк: з 1 червня чоловіків без військового квитка не пустять до АТБ

Росіяни сфабрикували та поширюють у месенджерах та пабліках фейк, що від 1 червня особам чоловічої статі від 18 років буде заборонено перебувати в магазині АТБ без наявності військового квитка, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Натомість жодних обмежень на відвідування магазинів АТБ не впроваджували, наголосив директор з комунікації АТБ Сергій Демченко:

Демченко закликав українців бути пильними, не вестися на такі провокації та перевіряти інформацію на офіційних інформаційних каналах компанії.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 21:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни сфабрикували та поширюють у месенджерах та пабліках фейк, що від 1 червня особам чоловічої статі від 18 років буде заборонено перебувати в магазині АТБ без наявності військового квитка, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.".