Російський фейк: з 1 червня чоловіків без військового квитка не пустять до АТБ
Росіяни сфабрикували та поширюють у месенджерах та пабліках фейк, що від 1 червня особам чоловічої статі від 18 років буде заборонено перебувати в магазині АТБ без наявності військового квитка, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.
Натомість жодних обмежень на відвідування магазинів АТБ не впроваджували, наголосив директор з комунікації АТБ Сергій Демченко:
Демченко закликав українців бути пильними, не вестися на такі провокації та перевіряти інформацію на офіційних інформаційних каналах компанії.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: АТБ, военный билет, ИПСО, магазин, росіяни, фейк, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 21:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни сфабрикували та поширюють у месенджерах та пабліках фейк, що від 1 червня особам чоловічої статі від 18 років буде заборонено перебувати в магазині АТБ без наявності військового квитка, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.".