Российский фейк: «с 1 июня мужчин без военного билета не пустят в магазин»
Фото: Spravdi / Телеграмм
Россияне сфабриковали и распространяют в мессенджерах и пабликах фейк, что с 1 июня лицам мужского пола от 18 лет будет запрещено находиться в магазине АТБ без военного билета, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.
Однако никаких ограничений на посещение магазинов АТБ не внедряли, отметил директор по коммуникации АТБ Сергей Демченко. И призвал украинцев быть бдительными, не вестись на такие провокации и проверять информацию на официальных информационных каналах компании.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: АТБ, военный билет, ИПСО, магазин, мужчина, россияне, фейк, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 21:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сфабриковали и распространяют в мессенджерах и пабликах фейк, что с 1 июня лицам мужского пола от 18 лет будет запрещено находиться в магазине АТБ без военного билета, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.".