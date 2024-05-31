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Российский фейк: «с 1 июня мужчин без военного билета не пустят в магазин»

Общество 21:56   31.05.2024
Оксана Якушко
Российский фейк: «с 1 июня мужчин без военного билета не пустят в магазин» Фото: Spravdi / Телеграмм

Россияне сфабриковали и распространяют в мессенджерах и пабликах фейк, что с 1 июня лицам мужского пола от 18 лет будет запрещено находиться в магазине АТБ без военного билета, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Однако никаких ограничений на посещение магазинов АТБ не внедряли, отметил директор по коммуникации АТБ Сергей Демченко. И призвал украинцев быть бдительными, не вестись на такие провокации и проверять информацию на официальных информационных каналах компании.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 21:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сфабриковали и распространяют в мессенджерах и пабликах фейк, что с 1 июня лицам мужского пола от 18 лет будет запрещено находиться в магазине АТБ без военного билета, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.".