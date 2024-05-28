Россияне распространяют фейк об отводе ВСУ в Харьков и мобилизации школьников
Начальник ХОВА Олег Синегубов поделился фейковым документом, в котором якобы он просит «верховного главнокомандующего Владимира Зеленского» провести ряд странных мероприятий, среди которых — мобилизация 17-летних школьников.
В фейковом документе россияне от имени Синегубова якобы просят разрешение на то, чтобы отвести подразделения ВСУ из Волчанска, Изюма, Купянска в Харьков, чтобы защитить город.
И якобы Синегубов просит разрешение на мобилизацию в ряды ВСУ 17-летних школьников. Все эти тезисы изложены в документе, внешне напоминающем бланк ХОВА.
«Увеличилось количество вражеских фейков, как о якобы отсутствии руководства области на местах, непостроенных фортификациях, прорыв россиян на линии фронта. В то же время мошенники от имени Харьковской ОВА объявляют о фейковом «собрании» вроде бы в поддержку ВСУ. Изложенная информация о запросе на снижение мобилизационного возраста до 17 лет — не соответствует действительности и является очередным враждебным ИПСО», — отметили в ХОВА.
И призывали доверять только официальным источникам информации.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, ИПСО, мобилизация, Олег Синегубов, фейк, Харьков, хова, школьники;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 18:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов поделился фейковым документом, в котором якобы он просит «верховного главнокомандующего Владимира Зеленского» провести ряд странных мероприятий, среди которых — мобилизация 17-летних школьников.".