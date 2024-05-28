Live
  • Вт 28.05.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.3
  • EUR 43.76

Россияне распространяют фейк об отводе ВСУ в Харьков и мобилизации школьников

Общество 18:32   28.05.2024
Оксана Якушко
Россияне распространяют фейк об отводе ВСУ в Харьков и мобилизации школьников

Начальник ХОВА Олег Синегубов поделился фейковым документом, в котором якобы он просит «верховного главнокомандующего Владимира Зеленского» провести ряд странных мероприятий, среди которых — мобилизация 17-летних школьников.

В фейковом документе россияне от имени Синегубова якобы просят разрешение на то, чтобы отвести подразделения ВСУ из Волчанска, Изюма, Купянска в Харьков, чтобы защитить город.

И якобы Синегубов просит разрешение на мобилизацию в ряды ВСУ 17-летних школьников. Все эти тезисы изложены в документе, внешне напоминающем бланк ХОВА.

«Увеличилось количество вражеских фейков, как о якобы отсутствии руководства области на местах, непостроенных фортификациях, прорыв россиян на линии фронта. В то же время мошенники от имени Харьковской ОВА объявляют о фейковом «собрании» вроде бы в поддержку ВСУ. Изложенная информация о запросе на снижение мобилизационного возраста до 17 лет — не соответствует действительности и является очередным враждебным ИПСО», — отметили в ХОВА.

И призывали доверять только официальным источникам информации.

Читайте также: В ХОВА опровергают, что «жена Синегубова купила элитную недвижимость в Дубае»

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Еще один «прилет» — по Киевскому району Харькова: Терехов сообщил подробности
Еще один «прилет» — по Киевскому району Харькова: Терехов сообщил подробности
28.05.2024, 17:19
Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса
Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса
28.05.2024, 12:42
Четырьмя КАБами россияне убили свиней и скот в хозяйстве под Харьковом
Четырьмя КАБами россияне убили свиней и скот в хозяйстве под Харьковом
28.05.2024, 19:01
Главные новости 28.05: Терехов — о настроениях и ПВО, взрывы в Харькове
Главные новости 28.05: Терехов — о настроениях и ПВО, взрывы в Харькове
28.05.2024, 18:12
Россияне распространяют фейк об отводе ВСУ в Харьков и мобилизации школьников
Россияне распространяют фейк об отводе ВСУ в Харьков и мобилизации школьников
28.05.2024, 18:32
Враг ударил по населенному пункту под Харьковом: горит фермерское хозяйство
Враг ударил по населенному пункту под Харьковом: горит фермерское хозяйство
28.05.2024, 17:05

Новости по теме:

15:52
Бои в районе Липцев, удары КАБ, атаки на Купянском направлении: сводка ГШ
15:21
От имени ХОВА распространяют информацию о сборах на ВСУ — это фейк
14:08
Штурмы в сторону Липцев, бои в Волчанске: данные Генштаба ВСУ на 13:00
11:44
Атака в районе Липцев, ситуация на Купянском направлении: сводка Генштаба
19:15
Впечатление, что они никогда не закончатся — защитник Липцев об оккупантах

Вы читали новость: «Россияне распространяют фейк об отводе ВСУ в Харьков и мобилизации школьников»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 18:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов поделился фейковым документом, в котором якобы он просит «верховного главнокомандующего Владимира Зеленского» провести ряд странных мероприятий, среди которых — мобилизация 17-летних школьников.".