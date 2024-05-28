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Росіяни поширюють фейк про відвід ЗСУ до Харкова і мобілізацію школярів

Суспільство 18:32   28.05.2024
Оксана Якушко
Росіяни поширюють фейк про відвід ЗСУ до Харкова і мобілізацію школярів

Начальник ХОВА Олег Синегубов поділився фейковим документом, в якому він нібито просить «верховного головнокомандувача Володимира Зеленського» провести низку дивних заходів, серед яких – мобілізація 17-річних школярів.

У фейковому документі росіяни від особи Синєгубова нібито просять дозвіл на те, щоб відвести ЗСУ з Вовчанська, Ізюма, Куп’янська до Харкова, щоб нібито захистити місто.

Та нібито Синєгубов просить дозвіл на мобілізацію до лав ЗСУ 17-річних школярів. Всі ці тези викладені у документі, який зовні нагадує бланк ХОВА.

«Збільшилась кількість ворожих фейків, як і про начебто відсутність  керівництва області на місцях, незбудовані фортифікаційні споруди, прорив росіян на лінії фронту. Водночас шахраї від імені Харківської ОВА оголошують про фейкові «збори» начебто на підтримку ЗСУ. Викладена інформація про запит на зниження мобілізаційного віку до 17 років — не відповідає дійсності та є черговим ворожим ІПСО», – зазначили в ХОВА.

І закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 18:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синегубов поділився фейковим документом, в якому він нібито просить «верховного головнокомандувача Володимира Зеленського» провести низку дивних заходів, серед яких – мобілізація 17-річних школярів.".