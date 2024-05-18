У ХОВА спростовують, що «дружина Синєгубова купила елітну нерухомість у Дубаї»
У ХОВА спростовують інформацію, що дружина Олега Синєгубова придбала нерухомість у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати).
У низці інформаційних та персональних телеграм-каналів раніше поширили наступний текст: «Ганна Журавльова – дружина голови Харківської ОВА Синєгубова купила в Дубаї елітну нерухомість. А чому не на Салтівці? Це на зарплату доцента? Чи не в дубайську елітку вкладено кошти з фортифікаційних споруд Харківщини?».
До повідомлення прикріпили фото Синєгубова на тлі будівлі Бурдж-Халіфа у Дубаї та скриншот документа арабською мовою.
У ХОВА заявили, що це чергова хвиля інформаційної атаки на органи влади, яка почалася із наступом російських військ на Вовчанськ.
“Викладена інформація у цих публікаціях не відповідає дійсності. Ні начальник ХОВА, ні члени його родини не мають нерухомості за кордоном. Уся обласна влада працює на місцях, допомагає ЗСУ… На цьому ворог не зупиниться — очікуємо нових хвиль подібних інформкампаній з метою дискредитації влади та ЗСУ”, – йдеться в офіційній заяві ХОВА.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: дубай, жена, сінєгубов, фейк, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 13:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА спростовують інформацію, що дружина Олега Синєгубова придбала нерухомість у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати)".