У ХОВА спростовують, що «дружина Синєгубова купила елітну нерухомість у Дубаї»

У ХОВА спростовують інформацію, що дружина Олега Синєгубова придбала нерухомість у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати).

У низці інформаційних та персональних телеграм-каналів раніше поширили наступний текст: «Ганна Журавльова – дружина голови Харківської ОВА Синєгубова купила в Дубаї елітну нерухомість. А чому не на Салтівці? Це на зарплату доцента? Чи не в дубайську елітку вкладено кошти з фортифікаційних споруд Харківщини?».

До повідомлення прикріпили фото Синєгубова на тлі будівлі Бурдж-Халіфа у Дубаї та скриншот документа арабською мовою.

У ХОВА заявили, що це чергова хвиля інформаційної атаки на органи влади, яка почалася із наступом російських військ на Вовчанськ.

“Викладена інформація у цих публікаціях не відповідає дійсності. Ні начальник ХОВА, ні члени його родини не мають нерухомості за кордоном. Уся обласна влада працює на місцях, допомагає ЗСУ… На цьому ворог не зупиниться — очікуємо нових хвиль подібних інформкампаній з метою дискредитації влади та ЗСУ”, – йдеться в офіційній заяві ХОВА.