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В ХОВА опровергают, что «жена Синегубова купила элитную недвижимость в Дубае»

Общество 13:12   18.05.2024
Елена Нагорная
В ХОВА опровергают, что «жена Синегубова купила элитную недвижимость в Дубае»

В ХОВА опровергают информацию, что жена Олега Синегубова приобрела недвижимость в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

В ряде информационных и персональных Telegram-каналов ранее распространили следующий текст: «Анна Журавлева — жена главы Харьковской ОВА Синегубова — купила в Дубае элитную недвижимость. А почему не на Салтовке? Это на зарплату доцента? Не в дубайскую ли элитку вложены средства с фортификационных сооружений Харьковщины?».

К сообщению прикрепили фото Синегубова на фоне здания Бурдж-Халифа в Дубае и скриншот документа на арабском языке.

В ХОВА заявили, что это очередная волна информационной атаки на органы власти, стартовавшей с началом наступления российских войск на Волчанск.

«Изложенная информация в этих публикациях не соответствует действительности. Ни начальник ХОВА, ни члены его семьи не имеют недвижимости за рубежом. Вся областная власть работает на местах, помогает ВСУ… На этом враг не остановится — ожидаем новых волн подобных информкампаний с целью дискредитации власти и ВСУ», — говорится в официальном заявлении ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 13:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА опровергают информацию, что жена Олега Синегубова приобрела недвижимость в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).".