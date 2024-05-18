В ХОВА опровергают, что «жена Синегубова купила элитную недвижимость в Дубае»
В ХОВА опровергают информацию, что жена Олега Синегубова приобрела недвижимость в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
В ряде информационных и персональных Telegram-каналов ранее распространили следующий текст: «Анна Журавлева — жена главы Харьковской ОВА Синегубова — купила в Дубае элитную недвижимость. А почему не на Салтовке? Это на зарплату доцента? Не в дубайскую ли элитку вложены средства с фортификационных сооружений Харьковщины?».
К сообщению прикрепили фото Синегубова на фоне здания Бурдж-Халифа в Дубае и скриншот документа на арабском языке.
В ХОВА заявили, что это очередная волна информационной атаки на органы власти, стартовавшей с началом наступления российских войск на Волчанск.
«Изложенная информация в этих публикациях не соответствует действительности. Ни начальник ХОВА, ни члены его семьи не имеют недвижимости за рубежом. Вся областная власть работает на местах, помогает ВСУ… На этом враг не остановится — ожидаем новых волн подобных информкампаний с целью дискредитации власти и ВСУ», — говорится в официальном заявлении ХОВА.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: дубай, жена, синегубов, фейк, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 13:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА опровергают информацию, что жена Олега Синегубова приобрела недвижимость в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).".