Синегубов о претензиях по поводу фортификаций на Харьковщине: «Это ИПСО»

Еще с прошлой недели тиражировались разные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонтах дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, направленное на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами.