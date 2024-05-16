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Синегубов о претензиях по поводу фортификаций на Харьковщине: «Это ИПСО»

Политика 11:29   16.05.2024
Олег Синегубов
начальник ХОВА
Синегубов о претензиях по поводу фортификаций на Харьковщине: «Это ИПСО»

Еще с прошлой недели тиражировались разные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонтах дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, направленное на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами.

Автор: Олег Синегубов, начальник ХОВА
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Олег Синегубов, начальник ХОВА в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще с прошлой недели тиражировались разные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы…".