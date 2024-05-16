Синегубов о претензиях по поводу фортификаций на Харьковщине: «Это ИПСО»
Еще с прошлой недели тиражировались разные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонтах дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, направленное на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами.
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- Категории: Политика, Сказано, Харьков; Теги: ИПСО, сиинегубов, фортификации;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 11:29;
Корреспондент Олег Синегубов, начальник ХОВА в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще с прошлой недели тиражировались разные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы…".