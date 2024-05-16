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Синєгубов про претензії щодо фортифікацій на Харківщині: “Це ІПСО”

Політика 11:29   16.05.2024
Олег Синєгубов
начальник ХОВА
Синєгубов про претензії щодо фортифікацій на Харківщині: “Це ІПСО”

Ще з минулого тижня тиражувалися різні повідомлення: то про відсутність влади в області, то про захоплення Вовчанська, то про нібито ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, то про відсутність фортифікацій і так далі. Усі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями

Автор: Олег Синєгубов, начальник ХОВА
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Олег Синєгубов, начальник ХОВА у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще з минулого тижня тиражувалися різні повідомлення: то про відсутність влади в області, то про захоплення Вовчанська, то про нібито…".