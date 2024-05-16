Синєгубов про претензії щодо фортифікацій на Харківщині: “Це ІПСО”

Ще з минулого тижня тиражувалися різні повідомлення: то про відсутність влади в області, то про захоплення Вовчанська, то про нібито ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, то про відсутність фортифікацій і так далі. Усі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями