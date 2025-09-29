Кампанию «черная зима» активизирует Россия — чего ожидать, предупредил ЦПД

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовал прогноз информационных угроз на первую половину октября 2025 года. По мнению специалистов, приближающаяся зима станет фактором манипуляций врага.

В ЦПД прогнозируют информационные атаки на фоне начала отопительного сезона, которые будут сочетаться с оправданием ударов по энергетике Украины.

«Перед началом отопительного сезона российская пропаганда предположительно активизирует информационную кампанию под условным названием «черная зима». На фоне усиленных ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре враг постарается нагнетать страхи о якобы неспособности украинских властей обеспечить надлежащий запуск систем теплоснабжения. Пропагандисты будут распространять нарративы о «катастрофе в энергетической и коммунальной сферах», «сговоре правительства и бизнеса» и «безразличии власти к гражданам», — считают в Центре противодействия дезинформации.

Целью россиян в этой кампании (как и многих других) является одновременно сеять панику среди граждан Украины, подрывать доверие к руководству страны и провоцировать протестные настроения.

«Через социальные сети и прокремлевские медиа будет продвигаться тезис, якобы украинцы оставлены на произвол судьбы в условиях приближения зимы», — предупреждают специалисты по борьбе с вражескими ИПСО.

Также в ЦПД ожидают, что на фоне усиливающихся российских атак по энергетической инфраструктуре Украины, усилятся и голоса пропагандистов, оправдывающих подобное нарушение законов ведения войны.

«Атаки будут подаваться ru-пропагандой как «оправданные» удары по якобы военно-стратегическим или «двойного назначения» объектам, которые непосредственно обеспечивают украинский наступательный потенциал или поставки западного оружия. Параллельно будет распространяться нарратив о том, что удары по украинской энергетике якобы «ответ» на атаки Украины по территории россии, якобы это «необходимая реакция на украинский терроризм», — объясняют в центре.

<br />

Также ЦПД прогнозирует ряд других информугроз. По мнению специалистов, пропаганда врага будет работать над следующими задачами: