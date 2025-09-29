Кампанию «черная зима» активизирует Россия — чего ожидать, предупредил ЦПД
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовал прогноз информационных угроз на первую половину октября 2025 года. По мнению специалистов, приближающаяся зима станет фактором манипуляций врага.
В ЦПД прогнозируют информационные атаки на фоне начала отопительного сезона, которые будут сочетаться с оправданием ударов по энергетике Украины.
«Перед началом отопительного сезона российская пропаганда предположительно активизирует информационную кампанию под условным названием «черная зима». На фоне усиленных ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре враг постарается нагнетать страхи о якобы неспособности украинских властей обеспечить надлежащий запуск систем теплоснабжения. Пропагандисты будут распространять нарративы о «катастрофе в энергетической и коммунальной сферах», «сговоре правительства и бизнеса» и «безразличии власти к гражданам», — считают в Центре противодействия дезинформации.
Целью россиян в этой кампании (как и многих других) является одновременно сеять панику среди граждан Украины, подрывать доверие к руководству страны и провоцировать протестные настроения.
Читайте также: Пропаганда РФ разгоняет фейк о «зверствах «Хартии» в Харькове» — ЦПД
«Через социальные сети и прокремлевские медиа будет продвигаться тезис, якобы украинцы оставлены на произвол судьбы в условиях приближения зимы», — предупреждают специалисты по борьбе с вражескими ИПСО.
Также в ЦПД ожидают, что на фоне усиливающихся российских атак по энергетической инфраструктуре Украины, усилятся и голоса пропагандистов, оправдывающих подобное нарушение законов ведения войны.
«Атаки будут подаваться ru-пропагандой как «оправданные» удары по якобы военно-стратегическим или «двойного назначения» объектам, которые непосредственно обеспечивают украинский наступательный потенциал или поставки западного оружия. Параллельно будет распространяться нарратив о том, что удары по украинской энергетике якобы «ответ» на атаки Украины по территории россии, якобы это «необходимая реакция на украинский терроризм», — объясняют в центре.
Также ЦПД прогнозирует ряд других информугроз. По мнению специалистов, пропаганда врага будет работать над следующими задачами:
- Дискредитация партнерства Украины и США после переговоров в Нью-Йорке.
- Манипуляции вокруг нарушений воздушного пространства европейских государств.
- Дискредитация результатов выборов в Молдове и дестабилизация.
- Пропагандистская кампания на временно оккупированных территориях к так называемому «дню воссоединения».
- Активизация дезинформационной кампании относительно якобы нелегитимности украинской власти.
- Российские гибридные влияния и дезинформация накануне парламентских выборов в Чехии.
- Информационная кампания вокруг «неэффективности экономического давления Запада на РФ».
- Информационная кампания вокруг космической активности РФ.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество, Политика, Украина; Теги: ИПСО, прогноз, пропаганда, Центр противодействия дезинформации;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Кампанию «черная зима» активизирует Россия — чего ожидать, предупредил ЦПД»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЦПД СНБО Украины опубликовал прогноз информационных угроз на первую половину октября 2025 года. По мнению специалистов, приближающаяся зима станет фактором манипуляций врага".