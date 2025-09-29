Live
Кампанию «черная зима» активизирует Россия — чего ожидать, предупредил ЦПД

Мир 10:47   29.09.2025
Оксана Горун
Кампанию «черная зима» активизирует Россия — чего ожидать, предупредил ЦПД Изображение создано ИИ

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовал прогноз информационных угроз на первую половину октября 2025 года. По мнению специалистов, приближающаяся зима станет фактором манипуляций врага.

В ЦПД прогнозируют информационные атаки на фоне начала отопительного сезона, которые будут сочетаться с оправданием ударов по энергетике Украины.

«Перед началом отопительного сезона российская пропаганда предположительно активизирует информационную кампанию под условным названием «черная зима». На фоне усиленных ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре враг постарается нагнетать страхи о якобы неспособности украинских властей обеспечить надлежащий запуск систем теплоснабжения. Пропагандисты будут распространять нарративы о «катастрофе в энергетической и коммунальной сферах», «сговоре правительства и бизнеса» и «безразличии власти к гражданам», — считают в Центре противодействия дезинформации.

Целью россиян в этой кампании (как и многих других) является одновременно сеять панику среди граждан Украины, подрывать доверие к руководству страны и провоцировать протестные настроения.

Читайте также: Пропаганда РФ разгоняет фейк о «зверствах «Хартии» в Харькове» — ЦПД

«Через социальные сети и прокремлевские медиа будет продвигаться тезис, якобы украинцы оставлены на произвол судьбы в условиях приближения зимы», — предупреждают специалисты по борьбе с вражескими ИПСО.

Также в ЦПД ожидают, что на фоне усиливающихся российских атак по энергетической инфраструктуре Украины, усилятся и голоса пропагандистов, оправдывающих подобное нарушение законов ведения войны.

«Атаки будут подаваться ru-пропагандой как «оправданные» удары по якобы военно-стратегическим или «двойного назначения» объектам, которые непосредственно обеспечивают украинский наступательный потенциал или поставки западного оружия. Параллельно будет распространяться нарратив о том, что удары по украинской энергетике якобы «ответ» на атаки Украины по территории россии, якобы это «необходимая реакция на украинский терроризм», — объясняют в центре.

Также ЦПД прогнозирует ряд других информугроз. По мнению специалистов, пропаганда врага будет работать над следующими задачами:

  1. Дискредитация партнерства Украины и США после переговоров в Нью-Йорке.
  2. Манипуляции вокруг нарушений воздушного пространства европейских государств.
  3. Дискредитация результатов выборов в Молдове и дестабилизация.
  4. Пропагандистская кампания на временно оккупированных территориях к так называемому «дню воссоединения».
  5. Активизация дезинформационной кампании относительно якобы нелегитимности украинской власти.
  6. Российские гибридные влияния и дезинформация накануне парламентских выборов в Чехии.
  7. Информационная кампания вокруг «неэффективности экономического давления Запада на РФ».
  8. Информационная кампания вокруг космической активности РФ.
Автор: Оксана Горун
