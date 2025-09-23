Трамп резко изменил мнение о РФ и войне после встречи с Зеленским: подробности
Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским 23 сентября написал необычный для себя пост в сети Truth Social. Он усомнился в «величии» России и заявил, что Украина сможет отвоевать свои территории.
Трамп больше не считает РФ непобедимой. Он назвал страну «бумажным тигром», а также высказался о российском бензиновом кризисе.
«Узнав и полностью поняв военную и экономическую ситуацию в Украине/России, а также увидев экономические проблемы, которые она создает для России, я думаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна бороться и отвоевать всю Украину, вернув ее к ее первоначальному состоянию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, первоначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом», — написал Трамп.
Президент США решил, что 3,5 года РФ воюет «бесцельно». Украина тем временем становится сильнее при поддержке союзников.
«Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше! У Путина и Россия большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать», — осознал Трамп.
Читайте также: Харьковчанка из-за океана пояснила, что с Трампом и где решительность стран ЕС
Со стороны США он пообещал продолжать поставлять оружие — за деньги НАТО.
Встречу с Дональдом Трампом уже прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский, назвав ее «продуктивной».
А также отметил, что первые леди Мелания Трамп и Елена Зеленская встретились отдельно и обсудили судьбу украинских детей, похищенных оккупантами.
«Сегодня много внимания было уделено вопросу возвращения детей, похищенных Россией, а также поддержке наших усилий в защите жизни. Мы обсудили несколько перспективных идей для приближения мира, и надеюсь, что они дадут быстрые результаты. В частности, коснулись уже хорошо работающей программы PURL, а также потенциальных проектов в рамках этой инициативы. Я благодарен Президенту Трампу за сильное сотрудничество с Соединенными Штатами. Президент четко понимает ситуацию и хорошо проинформирован обо всех аспектах этой войны», — заверил Зеленский.
