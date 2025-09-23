Трамп різко змінив думку про РФ і війну після зустрічі з Зеленським: подробиці

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським 23 вересня написав незвичайний для себе пост у мережі Truth Social. Він засумнівався у “величності” Росії та заявив, що Україна зможе відвоювати свої території.

Трамп більше не вважає РФ непереможною. Він назвав країну “паперовим тигром”, а також висловився про російську бензинову кризу.

“Дізнавшись і повністю зрозумівши військову та економічну ситуацію в Україні/Росії, а також побачивши економічні проблеми, які вона створює для Росії, я думаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна боротися та відвоювати всю Україну, повернувши її до її початкового стану. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи й, зокрема, НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, цілком можуть бути варіантом”, – написав Трамп.

Президент США вирішив, що 3,5 року РФ воює “безцільно”. Україна тим часом стає сильнішою за підтримки союзників.

“Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді та, хто знає, може навіть піти далі! У Путіна та Росії великі економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти”, – усвідомив Трамп.

З боку США він пообіцяв продовжувати постачати зброю – за гроші НАТО.

Зустріч із Дональдом Трампом вже прокоментував і президент України Володимир Зеленський, назвавши її “продуктивною”.

А також зазначив, що перші леді Меланія Трамп та Олена Зеленська зустрілися окремо та обговорили долю українських дітей, викрадених окупантами.

“Сьогодні багато уваги було приділено питанню повернення дітей, яких викрала Росія, а також підтримці наших зусиль у захисті життя. Ми обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру, і сподіваюся, що вони дадуть швидкі результати. Зокрема, торкнулися програми PURL, яка вже добре працює, а також потенційних проєктів у межах цієї ініціативи. Я вдячний Президенту Трампу за сильну співпрацю зі Сполученими Штатами. Пан Президент чітко розуміє ситуацію та добре поінформований про всі аспекти цієї війни. Ми високо цінуємо його рішучість допомогти завершити цю війну“, — запевнив Зеленський.