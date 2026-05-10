Дощі, гроза, туман. Прогноз погоди на 11 травня у Харкові й області
Прогноз погоди на понеділок, 11 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі прогнозують невеликий дощ 🌧, вдень йтиме дощ 🌧.
Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫, вдень місцями можлива гроза ⛈. Загалом погода буде хмарною ☁️.
Вітер прогнозують південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 17 до 22°.
У Харкові вночі очікують невеликий дощ 🌧, вдень прогнозують дощ 🌧.
Вночі та вранці можливий слабкий туман 🌫.
Вітер буде південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень прогріється до 20 – 22°.
Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 19:38;