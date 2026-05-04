Вдень прогріється до +23. Прогноз погоди на 5 травня у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 5 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
День у Харківській області пройде без опадів, обіцяють синоптики. Прогнозують мінливу хмарність ⛅️.
Вітер очікують мінливих напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі буде коливатися від 5 до 10 ° тепла, вдень від 18 до 23 °.
У Харкові вдень і вночі також не прогнозують опади.
Вітер буде мінливий, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9 ° тепла, вдень прогріється до 21 – 23 °.
У Харківському регіональному центрі гідрометеорології розповіли, що 3 травня у Харкові зафіксували новий температурний рекорд.
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 20:18;