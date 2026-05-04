Вдень прогріється до +23. Прогноз погоди на 5 травня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 5 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

День у Харківській області пройде без опадів, обіцяють синоптики. Прогнозують мінливу хмарність ⛅️.

Вітер очікують мінливих напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде коливатися від 5 до 10 ° тепла, вдень від 18 до 23 °.

У Харкові вдень і вночі також не прогнозують опади.

Вітер буде мінливий, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9 ° тепла, вдень прогріється до 21 – 23 °.

У Харківському регіональному центрі гідрометеорології розповіли, що 3 травня у Харкові зафіксували новий температурний рекорд.