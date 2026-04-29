Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 квітня к Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 30 квітня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, удень прогнозують невеликий дощ 🌧.

На вітер очікують північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі знизиться, прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°, вдень температура повітря коливатиметься від 8 до 13° тепла. Зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.

У Харкові вночі не прогнозують істотних опадів, вдень очікують невеликий дощ.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря: вночі прогнозують заморозки ❄️ 0 – 2°, вдень температура становитиме 8 – 10° тепла.