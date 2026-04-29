Бізнес і органи місцевої влади відтепер можуть подати заяву про відшкодування
Міжнародний реєстр збитків для України розширив перелік категорій, за якими можна подати заяву про шкоду, заподіяну агресією РФ, повідомляє Харківська міськрада.
До Реєстру тепер можуть звертатися представники бізнесу та органи державної влади, місцевого самоврядування, громад, державних установ, а також юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
Низці категорій можна подати заяви про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, витрат на ремонт або відновлення (зокрема – майбутнє) пошкодженої інфраструктури, зазначено на сайті Реєстру збитків для України. Надіслати заяву можна через вебпортал «Дія».
Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 19:28;