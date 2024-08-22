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Понад 3900 кредитів отримали бізнесмени Харківщини за програмою «5-7-9%»

Суспільство 19:29   22.08.2024
Оксана Якушко
Понад 3900 кредитів отримали бізнесмени Харківщини за програмою «5-7-9%»

Підприємцям області видали понад 3900 кредитів на загальну суму понад 19,6 млрд грн, повідомила ХОВА.

«Уряд розширив можливості державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер її коштом підприємці зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, які працюють на газу», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Павло Каніщев – директор харківського підприємства ТОВ «Альфа-Кран». Основна діяльність організації – оренда спецтехніки, а саме автокранів. Завдяки програмі Державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%» на підприємстві придбали 5 сучасних автокранів.

«Це сімейна справа, якою в моїй родині займаються 3 покоління. Але дійсно масштабуватися ми змогли тільки з появою програми «5-7-9%». До цього моменту витрати по кредитним відсоткам «вбивали» всю прибутковість бізнесу», – розповідає підприємець.

Нині послугами «Альфа-Крану» користуються для відбудови пошкоджених росіянами об’єктів цивільної інфраструктури та нового будівництва. Задля сталого розвитку, на підприємстві готують документи для отримання нового кредиту за програмою «5-7-9%».

«Цього разу за підтримки програми ми закупаємо унікальний для України автокран вантажопідйомності 250 тонн з висотою підйому 120 м. Він стане в пригоді у роботах по реконструкції», – зазначив Павло Каніщев.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 19:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємцям області видали понад 3900 кредитів на загальну суму понад 19,6 млрд грн, повідомила ХОВА.".