Более 3900 кредитов получили бизнесмены Харьковщины по программе «5-7-9%»
Предпринимателям области выдали более 3900 кредитов на общую сумму более 19,6 млрд грн, сообщила ХОВА.
«Правительство расширило возможности государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Теперь за ее счет предприниматели смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, которые работают на газе», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Павел Канищев – директор харьковского предприятия ООО «Альфа-Кран». Основная деятельность организации – аренда спецтехники, а именно автокранов. Благодаря программе Государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» на предприятии приобрели 5 современных автокранов.
«Это семейное дело, которым в моей семье занимаются 3 поколения. Но действительно масштабироваться мы смогли только с появлением программы «5-7-9%». До этого момента расходы по кредитным процентам «убивали» всю прибыльность бизнеса», – рассказывает предприниматель.
В настоящее время услугами Альфа-Крана пользуются для восстановления поврежденных россиянами объектов гражданской инфраструктуры и нового строительства. Для устойчивого развития на предприятии готовят документы для получения нового кредита по программе «5-7-9%».
«В этот раз при поддержке программы мы закупаем уникальный для Украины автокран грузоподъемности 250 тонн с высотой подъема 120 м. Он пригодится в работах по реконструкции», — отметил Павел Канищев.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бизнесмены, гроші, деньги, кредит, Олег Синегубов, предприниматели, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 19:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предпринимателям области выдали более 3900 кредитов на общую сумму более 19,6 млрд грн, сообщила ХОВА.".