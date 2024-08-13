Оборудование на 5 млн грн бесплатно получат предприниматели Харьковщины

21 предприниматель из Чугуевской и Чкаловской ТГ Харьковщины получит бесплатное оборудование на 5 млн грн в рамках грантовой программы.

«Все полученные заявки на оборудование тщательно отбирали, чтобы они отвечали всем опубликованным требованиям. Поэтому в ближайшую неделю начинается закупка оборудования и доставка его предпринимателям в Чугуевскую и Чкаловскую ТГ. Процесс может занять 1,5 месяца. Сроки зависят от поставщиков оборудования, логистики и оформления документов. Точно знаю, оборудование (в том числе генераторы) поможет предпринимателям Чугуевской и Чкаловской громад развивать свой бизнес», – отмечает Александр Бондаренко, управляющий партнер Bureau of Investment Programs.

Напомним, что три месяца назад Bureau of Investment Programs при поддержке Фонда «Партнерство за сильную Украину» начало учебную программу для предпринимателей Чугуевской и Чкаловской громад. В рамках этой программы предприниматели Харьковщины, которые находятся под постоянными обстрелами, могли подать заявки на грантовое финансирование по закупке оборудования.

Окончательное решение будет зависеть от возможностей фонда «Партнерство за сильную Украину», который является донором этого проекта, закупить и передать запрошенное оборудование. С каждым финалистом будут подписаны индивидуальные меморандумы о сотрудничестве.

Программа, направленная на развитие бизнеса, проводится при поддержке Фонда «Партнерство за сильную Украину», финансируемого правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Нидерландов, США, Финляндии, Швейцарии и Швеции.