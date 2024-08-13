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Обладнання на 5 млн грн безкоштовно отримають підприємці Харківщини

Суспільство 21:30   13.08.2024
Оксана Якушко
Обладнання на 5 млн грн безкоштовно отримають підприємці Харківщини

21 підприємець із Чугуївської та Чкалівської ТГ Харківщини отримає безкоштовно обладнання на 5 млн грн у рамках грантової програми.

“Всі отримані заявки на обладнання ретельно відбирали, щоб вони відповідали всім опублікованим вимогам. Тож у найближчий тиждень розпочинається закупка обладнання та доставка його підприємцям у Чугуївську та Чкаловську ОТГ. Процес може зайняти 1,5 місяці. Терміни залежать від постачальників обладнання, логістики та оформлення документів. Точно знаю, обладнання (в тому числі генератори) допоможе підприємцям Чугуївської та Чкаловської громад розвивати свій бізнес і ставати сильнішими. Наразі для розвитку малого та середнього бізнесу доступне тільки грантове фінансування. Адже кредитні програми просто занадто дорогі для підприємців. А програма 5-7-9 має свої обмеження”, – зазначає Олександр Бондаренко, керуючий партнер Bureau of Investment Programs.

Нагадаємо, що три місяці тому Bureau of Investment Programs за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну» розпочало навчальну програму для підприємців та ОМС Чугуївської та Чкаловської громад. В рамках цієї програми підприємці цих громад Харківщини, які знаходяться під постійними обстрілами, мали змогу подати заявки на грантове фінансування із закупівлі обладнання.

Зауважимо, що остаточне рішення буде залежати від можливостей фонду «Партнерство за сильну Україну», який є донором цього проєкту, закупити і передати запитане обладнання. З кожним фіналістом будуть підписані індивідуальні меморандуми про співпрацю

Програма, що спрямована на розвиток бізнесу, проводиться за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну», який фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Читайте також: Офіс, де можна дізнатися все про програми підтримки бізнесу, тепер є у Харкові

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 21:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 підприємець із Чугуївської та Чкалівської ТГ Харківщини отримає безкоштовно обладнання на 5 млн грн у рамках грантової програми.".