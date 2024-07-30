Офіс, де можна дізнатися все про програми підтримки бізнесу, тепер є у Харкові

Перший у регіоні офіс платформи «Зроблено в Україні» відкрили у Харкові. Він створений для того, щоб підприємці могли отримувати всю інформацію щодо програм підтримки малого та мікробізнесу в одному місці.

В офісі не лише роз’яснюватимуть урядові, міжнародні та регіональні програми, якими можна скористатися одночасно, а й допомагатимуть підприємцям заповнювати заявки та писати бізнес-плани на отримання грантів, розповіли МГ «Об’єктив» в Обласному центрі зайнятості.

Представників бізнесу консультуватимуть за такими урядовими програмами:

– мікрогрант «Власна справа»;

– грант для ветеранів та другого з подружжя;

– грант на перероблення/дрони;

– грант на сад;

– грант на теплицю;

– “єОселя”: програма доступного кредитування житла;

– доступні кредити «5-7-9»: інвестиційні кредити для переробної промисловості;

– закупівля української с/г техніки та обладнання: компенсація 25% витрат закупівлі.

У разі запитів щодо програм підтримки середнього бізнесу фахівці простору перенаправлятимуть підприємців до профільних установ.



Фото: Обласний центр зайнятості

За словами директора Обласного центру зайнятості Олександра Котукова, цьогоріч на підтримку бізнесу Харківщини передбачене виділення 1,5 млрд грн. Це програма «5-7-9», гранти для мікро-, малого та середнього бізнесу, гранти на перероблення, закупівлю сільгосптехніки українського виробництва та інше.

Харківщина стала 15-м регіоном, де відкрили офіс «Зроблено в Україні», всього вже є 18 таких просторів, розповів заступник директора Державного центру зайнятості Денис Олійник.

«Щоб підтримати місцевих підприємців, саме для жителів Харкова та області урядом змінено умови отримання мікрогранту «Власна справа» та збільшено розмір на 100% – до 500 тис. грн. І на сьогодні вже маємо 53 переможці, які отримали схвальне рішення та отримають 25 млн грн на розвиток та відновлення свого бізнесу», – зазначив Олійник.



Фото: Обласний центр зайнятості

Офіс «Зроблено в Україні» працюватиме на базі філії Обласного центру зайнятості у Харкові на вулиці Шевченка, 137-А, каб. 102. Додаткову інформацію можна отримати за номером: 0800 600 498 (безплатно в межах України).