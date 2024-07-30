Офис, где можно узнать все о программах поддержки бизнеса, открыли в Харькове

Первый в регионе офис платформы «Сделано в Украине» открыли в Харькове. Он создан для того, чтобы предприниматели могли получать всю информацию о программах поддержки малого и микробизнеса в одном месте.

В офисе не только будут разъяснять правительственные, международные и региональные программы, которыми можно воспользоваться одновременно, но и помогать предпринимателям заполнять заявки и писать бизнес-планы на получение грантов, рассказали МГ «Объектив» в Областном центре занятости.

Представителей бизнеса будут консультировать по следующим правительственным программам:

— микрогрант «Собственное дело»;

— грант для ветеранов и второго супруга;

— грант на переработку/дроны;

— грант на сад;

— грант на теплицу;

— «єОселя»: программа доступного кредитования жилья;

— доступные кредиты «5-7-9»: инвестиционные кредиты для перерабатывающей промышленности;

— закупка украинской с/х техники и оборудования: компенсация 25% затрат закупки.

В случае запросов о программах поддержки среднего бизнеса специалисты пространства будут перенаправлять предпринимателей в профильные учреждения.



Фото: Областной центр занятости

По словам директора Областного центра занятости Александра Котукова, в этом году на поддержку бизнеса Харьковщины предусмотрено выделение 1,5 млрд грн. Это программа «5-7-9», гранты для микро-, малого и среднего бизнеса, гранты на переработку, закупку сельхозтехники украинского производства и прочее.

Харьковщина стала 15-м регионом, где открыли офис «Сделано в Украине», всего уже есть 18 таких пространств, рассказал замдиректора Государственного центра занятости Денис Олейник.

«Чтобы поддержать местных предпринимателей, именно для жителей Харькова и области правительством изменены условия получения микрогранта «Собственное дело» и увеличен размер на 100% — до 500 тыс. грн. И на сегодня уже есть 53 победителя, которые получили положительное решение и получат 25 млн грн на развитие и восстановление своего бизнеса», — отметил Олейник.



Фото: Областной центр занятости

Офис «Сделано в Украине» будет работать на базе филиала Областного центра занятости в Харькове на улице Шевченко, 137-А, каб. 102. Дополнительную информацию можно получить по номеру: 0800 600 498 (бесплатно в пределах Украины).

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