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Более 6000 предпринимателей открыли бизнес в Харькове с начала года

Общество 14:19   04.07.2024
Виктория Яковенко
Более 6000 предпринимателей открыли бизнес в Харькове с начала года Фото: Харьковский горсовет

6185 ФЛП открыли в Харькове собственное дело в течение января – июня. Такие данные привели в мэрии со ссылкой на информацию ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

«За этот же период 456 ФЛП (преимущественно с деоккупированных территорий) избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес», — дополнили в пресс-службе Харьковского горсовета.

За тот же период – с января по июнь – деятельность прекратили 5136 предпринимателей. Еще 450 ФЛП переместили бизнес из Харькова и изменили налоговый адрес.

«На 1 июля количество физических лиц – предпринимателей в Харькове составило более 119 тыс. человек» – отметили в горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6185 ФЛП открыли в Харькове собственное дело в течение января – июня. Такие данные привели в мэрии со ссылкой на информацию ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.".