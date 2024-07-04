Более 6000 предпринимателей открыли бизнес в Харькове с начала года
Фото: Харьковский горсовет
6185 ФЛП открыли в Харькове собственное дело в течение января – июня. Такие данные привели в мэрии со ссылкой на информацию ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.
«За этот же период 456 ФЛП (преимущественно с деоккупированных территорий) избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес», — дополнили в пресс-службе Харьковского горсовета.
За тот же период – с января по июнь – деятельность прекратили 5136 предпринимателей. Еще 450 ФЛП переместили бизнес из Харькова и изменили налоговый адрес.
«На 1 июля количество физических лиц – предпринимателей в Харькове составило более 119 тыс. человек» – отметили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6185 ФЛП открыли в Харькове собственное дело в течение января – июня. Такие данные привели в мэрии со ссылкой на информацию ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.".