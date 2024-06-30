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Отмена ряда налогов для бизнеса в Харькове: Терехов сообщил, продлят ли льготы

Общество 16:12   30.06.2024
Елена Нагорная
Отмена ряда налогов для бизнеса в Харькове: Терехов сообщил, продлят ли льготы

Местные налоговые льготы для бизнеса в Харькове, срок действия которых завершается 30 июня, будут продлены, сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.

«Мы будем продолжать эти льготы. У нас есть определенные договоренности с правительством. Я, кстати, очень благодарен нашему президенту Владимиру Зеленскому, который, находясь в Харькове, дал поручение премьер-министру. Во исполнение этого поручения мы организовали совместную работу, чтобы наши предприятия имели льготы и оборотные средства, чтобы вести бизнес в таких серьезных, тяжелых условиях. Поэтому будем пролонгировать. Есть определенная договоренность, чтобы бизнес имел определенные оборотные средства. Чтобы он не покидал Харьков, потому что это создание рабочих мест, заработная плата и жизнь. На самом деле это жизнь нашего города», — сказал Терехов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешило местным властям освобождать предпринимателей от трех налогов: единого налога, арендной платы и платы за имущество. По его словам, этот шаг — это возможность снизить нагрузку для Харькова и других территорий.

В Харькове для физических, юридических лиц и ФЛП отменили налоги на землю и недвижимость в период с 1 апреля по 30 июня. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии 30 апреля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что предоставленные льготы приведут к потере около 1 млрд грн из городского бюджета.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 16:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Местные льготы для бизнеса в Харькове, срок действия которых завершается 30 июня, будут продлены, сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.".