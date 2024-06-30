Скасування низки податків для бізнесу: Терехов розповів, чи продовжать пільги
Місцеві податкові пільги для бізнесу у Харкові, термін дії яких завершується 30 червня, будуть продовжені, повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.
“Ми будемо продовжувати ці пільги. У нас є певні домовленості з урядом. Я, до речі, дуже вдячний нашому президенту Володимиру Зеленському, який, перебуваючи в Харкові, дав доручення прем’єр-міністру. На виконання цього доручення ми організували спільну роботу, щоб наші підприємства мали пільги та обігові кошти, щоб вести бізнес в таких серйозних, важких умовах. Тому будемо пролонгувати. Є певна домовленість, щоб бізнес мав певні обігові кошти. Щоб він не залишав Харків, бо це створення робочих місць, заробітна плата і життя. Насправді це життя нашого міста”, – сказав Терехов.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд дозволив місцевій владі звільняти підприємців від трьох податків: єдиного податку, орендної плати та плати за майно. За його словами, цей крок – це можливість знизити навантаження для Харкова та інших територій.
У Харкові для фізичних, юридичних осіб та ФОП скасували податки на землю та нерухомість у період з 1 квітня по 30 червня. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії 30 квітня. Мер Ігор Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн із міського бюджету.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: бізнес, льготы, налоги, предприниматели, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 16:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місцеві податкові пільги для бізнесу у Харкові, термін дії яких завершується 30 червня, будуть продовжені, повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.".