У Харкові більше немає пільг для бізнесу: “Усе проголосували, нічого не дали”

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив: у 2026 році держава не компенсувала міському бюджету Харкова втрати, яких він зазнавав через скасування податків на землю та нерухомість для бізнесу. Це сталося, попри те, що такі витрати у держбюджеті-2026 були передбачені.

Пільг для бізнесу в Харкові більше немає. Про це в коментарі МГ “Об’єктив” розповів президент ГО “Асоціація приватних роботодавців” Олександр Чумак. Інформацію в інтерв’ю “Суспільному” підтвердив мер Ігор Терехов та пояснив, чому міськрада не продовжила пільги на третій квартал.

“Минулого року ситуація була стабільна. Уряд (так, із затримкою, так, не в повному обсязі), але компенсував нам (втрати міського бюджету від недоотриманих податків з бізнесу – Ред.). На жаль, за перше півріччя цього року, коли була домовленість, коли був проголосований бюджет, коли було зараховано та рядок був, що буде компенсація місту Харкову цих втрат, ми отримали нуль. От вам підтримка прифронтових міст. От, дієва підтримка. Ви розумієте, що робиться? Звісно, ми втратили ці кошти в міському бюджеті. Якби ми розуміли, ми б звернулися раніше. І ми сказали б людям, сказали б підприємцям, що дивіться, от така ситуація, ми й так у складних умовах. У нас є безплатний проїзд, у нас є те й те, чого немає в інших. Уряд не може – все. Але ж як із нами зробили? Усе проголосували, але нічого не дали. І це, на мій погляд, неможливо”, — заявив Терехов.

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року рішенням Харківської міськради для фізичних, юридичних осіб та ФОПів у місті скасували місцеві податки на землю та нерухомість. Зокрема бізнес звільнили від орендної плати за комунальні земельні ділянки, а ставки земельного податку та податку на нерухоме майно встановлювали на рівні 0%. Крім того, платникам єдиного податку IV групи надавали 100% знижку. Таке рішення стало можливим завдяки домовленостям з урядом – втрати міського бюджету Харкова компенсували з держбюджету. Рішення про продовження пільг міськрада ухвалювала щокварталу, але на третій квартал 2026-го звільнення від податків не продовжила.