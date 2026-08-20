Місцеві податки повернулися: чому бізнес Харкова з липня позбавили пільг 📹

Через відсутність нових дотацій від Кабміну Харківська міськрада не продовжила пільги на місцеві податки для бізнесу на третій квартал, тобто вони діяли лише у першому півріччі. Йдеться про скасування податків на землю, на нерухоме майно та орендної плати за землю.

Про це у коментарі МГ «Об’єктив» у ході форуму Global Tech Kharkiv 2026: Invest Forum розповів президент ГО «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак. За його словами, пільги діяли лише у першому та другому кварталах року, а їхнє подальше функціонування уперлося у відсутність компенсацій від держави.

«Зараз ми працюємо над тим, щоб повернути пільги на місцеві податки, конкретно на податок на землю, на майно та оренду землі. На жаль, не було продовжено Харківською міською радою це рішення, бо воно дуже сильно залежить від наявності дотацій від Кабінету міністрів. Тому ми зараз звернулися до Кабінету міністрів, до Харківської міської ради, щоб спільно напрацювати рішення, яке допоможе вирішити цю проблему», — зазначив Чумак.

Очільник асоціації уточнив, що скасування пільг на друге півріччя напряму пов’язане із відсутністю урядових виплат, які мають компенсувати втрати дохідної частини міського бюджету.

«Ми консультувалися з представниками департаменту Харківської міськради. Вони сказали, що так, це рішення правильне, яке ми пропонуємо. І ми саме в цьому ключі комунікуємо», — додав Чумак.

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року рішенням Харківської міськради для фізичних, юридичних осіб та ФОПів у місті скасували місцеві податки на землю та нерухомість. Зокрема бізнес звільнили від орендної плати за комунальні земельні ділянки, а ставки земельного податку та податку на нерухоме майно встановлювали на рівні 0%. Крім того, платникам єдиного податку IV групи надавали 100% знижку. Рішення про продовження цих пільг міськрада ухвалювала щоквартально.