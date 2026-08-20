Местные налоги вернулись: почему бизнес Харькова с июля лишили льгот (видео)

Из-за отсутствия новых дотаций от Кабмина Харьковский горсовет не продлил льготы на местные налоги для бизнеса на третий квартал, то есть они действовали лишь в первом полугодии. Речь об отмене налогов на землю, на недвижимое имущество и арендной платы за землю.

Об этом в комментарии МГ «Объектив» в ходе форума Global Tech Kharkiv 2026: Invest Forum рассказал президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак. По его словам, льготы действовали только в первом и втором кварталах года, а их дальнейшее функционирование уперлось в отсутствие компенсаций от государства.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть льготы на местные налоги, конкретно на налог на землю, на имущество и аренду земли. К сожалению, не было продлено Харьковским городским советом это решение, потому что оно очень сильно зависит от наличия дотаций от Кабинета министров. Поэтому мы сейчас обратились в Кабинет министров, в Харьковский городской совет, чтобы совместно выработать решение, которое поможет решить эту проблему», — отметил Чумак.

Глава ассоциации уточнил, что отмена льгот на второе полугодие напрямую связана с отсутствием правительственных выплат, которые должны компенсировать потери доходной части городского бюджета.

«Мы консультировались с представителями департамента Харьковского горсовета. Они сказали, что да, это решение правильное, которое мы предлагаем. И мы именно в этом ключе коммуницируем», — добавил Чумак.

Напомним, с 1 апреля 2024 года решением Харьковского горсовета для физических, юридических лиц и ФОПов в городе отменили местные налоги на землю и недвижимость. В частности, бизнес освободили от арендной платы за коммунальные земельные участки, а ставки земельного налога и налога на недвижимое имущество устанавливали на уровне 0%. Кроме того, плательщикам единого налога IV группы предоставляли 100% скидку. Решение о продлении льгот горсовет принимал ежеквартально.