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Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен

Общество 16:35   20.08.2026
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 20 августа в Харьковской области актуальна 2621 вакансия, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия заместителя директора с зарплатой в 50 тысяч гривен. Экономист будет иметь 40 тысяч, а пескоструйщик – 35 тысяч.

Рабочий по уходу за животными будет зарабатывать 30440, агроном – 30 тысяч, кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов – 25900, главный специалист по энергосистемам – 24830, шихтовщик – 21 тысячу, овощевод – 20 тысяч, а птицевод – 19 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 16:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 20 августа в Харьковской области актуальна 2621 вакансия, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".