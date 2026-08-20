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Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень

Суспільство 16:35   20.08.2026
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 20 серпня в Харківській області актуальна 2621 вакансія, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія заступника директора із зарплатою 50 тисяч гривень. Економіст матиме 40 тисяч, а піскоструминник – 35 тисяч.

Робітник з догляду за тваринами зароблятиме 30440, агроном – 30 тисяч, покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів – 25900, головний фахівець з енергосистем – 24830, шихтувальник – 21 тисячу, овочівник – 20 тисяч, а птахівник – 19 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 16:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 20 серпня в Харківській області актуальна 2621 вакансія, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".