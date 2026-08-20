Прийняла ремонт без перевірки: підозрюють посадовицю наукового інституту

Правоохоронці вважають, що у Харкові службова недбалість посадовиці ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» призвела до мільйонних збитків під час капремонту фасаду будівлі.

За даними Харківської обласної прокуратури, клініка уклала договір із приватною фірмою-підрядником на проведення термомодернізації та ремонту адміністративно-лабораторного корпусу за рахунок бюджетної екологічної програми. Фігурантку призначили відповідальною за економічний блок питань і контроль за реалізацією проєкту.

«Під час виконання робіт керівник фірми-підрядника вніс до фінансово-кошторисних документів завідомо неправдиві дані. У актах приймання виконаних робіт та довідці було суттєво завищено обсяги та вартість будівельних матеріалів. Зокрема, йшлося про фасадні анкери, кронштейни, мінераловатні плити, ґрунтовку, армуючу склосітку, будівельні суміші та кріплення, які фактично на об’єкт не постачалися та під час ремонту не використовувалися», – встановили правоохоронці.

Фігурантка, за версією слідства не перевірила обсяг виконаного та підписала документи з недостовірними відомостями. На підставі цього підрядник отримав повну оплату.

Судово-будівельна експертиза підтвердила розбіжність між внесеними до документів даними та реально виконаними роботами. Сума збитків склала понад 1,3 млн гривень, підрахували в прокуратурі.

Жінці повідомили про підозру у службовій недбалості.

Правоохоронці нагадали, що раніше посадовиця вже отримала підозру за аналогічним епізодом під час ремонту фасаду клініки інституту, що завдало бюджету понад 4 млн грн збитків. Ця справа вже перебуває на розгляді у суді. Наразі підозрювана вказану посаду не обіймає.