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Косметика, одяг, продукти: харків’янку підозрюють у серії крадіжок

Події 21:09   05.10.2026
Тетяна Литвіна
Косметика, одяг, продукти: харків’янку підозрюють у серії крадіжок

31-річну харків’янку підозрюють як мінімум у трьох крадіжках із магазинів. За “безкоштовні” товари їй загрожує вісім років ув’язнення.

Як повідомили в облуправлінні поліції, мешканка Харкова тричі приходила до одного з магазинів на території Слобідського району. Переконавшись, що за її діями ніхто не спостерігає, жінка брала з полиць косметику, засоби догляду, продукти харчування, напої, одяг, аксесуари та інші товари, після чого складала їх у рюкзак та пакети.

Не розрахувавшись за товар і минаючи касову зону, вона залишала магазин із викраденим майном.

Спочатку харків’янка викрала товарів на суму понад 12 тисяч гривень, вдруге – понад 9 тисяч гривень, утретє – понад 7,7 тисяч гривень. Загалом вона набрала товарів на понад 28 тисяч гривень.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 24-річного хлопця підозрюють у крадіжці обладнання від кондиціонерів, які були розташовані на торгових павільйонах у Слобідському районі. У поліції кажуть, що він орудував упродовж двох місяців.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 21:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "31-річну харків’янку підозрюють як мінімум у трьох крадіжках із магазинів. За “безкоштовні” товари їй загрожує вісім років ув’язнення.".