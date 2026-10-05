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Косметика, одежда, продукты: харьковчанку подозревают в серии краж

Происшествия 21:09   05.10.2026
Татьяна Литвина
Косметика, одежда, продукты: харьковчанку подозревают в серии краж

31-летнюю харьковчанку подозревают как минимум в трех кражах из магазинов. За «бесплатные»  товары ей грозит восемь лет тюрьмы.

Как сообщили в облуправления полиции, жительница Харькова трижды приходила в один из магазинов на территории Слободского района. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, женщина брала с полок косметику, средства по уходу, продукты питания, напитки, одежду, аксессуары и другие товары, после чего складывала их в рюкзак и пакеты.

Не рассчитавшись за товар и минуя кассовую зону, она покидала магазин с похищенным имуществом.

Сначала харьковчанка похитила товаров на сумму более 12 тысяч гривен, во второй раз — более чем на 9 тысяч гривен, в третий — более 7,7 тысячи гривен. Всего она набрала товаров на более чем 28 тысяч гривен.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, 24-летнего парня подозревают в краже оборудования от кондиционеров, которые были расположены на торговых павильонах в Слободском районе. В полиции говорят, что он орудовал на протяжении двух месяцев.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 21:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31-летнюю харьковчанку подозревают как минимум в трех кражах из магазинов. За «бесплатные»  товары ей грозит восемь лет тюрьмы.".