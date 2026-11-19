В Харькове уже начали устанавливать инсталляции к Новому году. Так, на площади Конституции уже появились искусственные елочки.

Живые деревья к Новому году в Харькове не устанавливают уже много лет. А вот альтернатива им — елочные инсталляции начинают появляться в разных районах города накануне праздника. Харьковчане делятся в соцсетях фото новогодней подготовки.

Также новогоднюю красавицу устанавливают на «Стрелке». Рядом с елкой монтируют и сказочных персонажей.

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Напомним, магазины Харькова уже заполонил новогодний декор: что сколько стоит (фото).