Live

«Не оставлять в пакетах»: сколько елок уже утилизировали в Харькове

Общество 14:21   22.01.2026
Виктория Яковенко
«Не оставлять в пакетах»: сколько елок уже утилизировали в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове коммунальщики утилизируют оставшиеся после праздников новогодние елки.

«Специалисты филиала «Благоустройство» КП «Шляхрембуд» убирают использованные елки с контейнерных площадок во дворах жилых домов. Так, коммунальщики уже утилизировали более 120 куб. м елок», — рассказали в Харьковском горсовете.

Коммунальщики призвали горожан не оставлять елки в пакетах или обмотанными скотчем.

елки убирают в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
елки убирают в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, не выбрасывать хвойные деревья после рождественско-новогодних праздников, а приносить их для животных просили харьковчан в экопарке. Там рассказывали, что елки – настоящее зимнее угощение для животных. «Козочки, олени, альпаки и другие копытные с удовольствием грызут хвою и исследуют веточки. Кстати, зеленое дерево содержит полезные вещества, поэтому это не просто вкусняшка, а важная часть рациона для животных», — отмечали в экопарке.

Читайте также: Праздники – все. Когда в Харькове уберут все новогодние декорации (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, смертельное ДТП
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, смертельное ДТП
22.01.2026, 14:25
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
21.01.2026, 23:00
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
22.01.2026, 06:00
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Россияне продвинулись на двух направлениях в регионе? Что говорят в ISW
Россияне продвинулись на двух направлениях в регионе? Что говорят в ISW
22.01.2026, 09:50
«Не оставлять в пакетах»: сколько елок уже утилизировали в Харькове
«Не оставлять в пакетах»: сколько елок уже утилизировали в Харькове
22.01.2026, 14:21

Новости по теме:

11.01.2026
Новогоднюю елку можно не выбрасывать, а отдать животным из экопарка (видео)
29.12.2025
Инцидент со «скорой», нюанс о Купянске и опасная горка – итоги 29 декабря
28.12.2025
Живых елок в Украине рубят и покупают все меньше: что на Харьковщине
26.12.2025
Срезал около 60 елок в Харькове: полиция открыла дело
15.12.2025
Сколько стоят елки в Харькове: за год цены выросли на 15-20% — мэрия


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Не оставлять в пакетах»: сколько елок уже утилизировали в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 14:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики утилизируют оставшиеся после праздников новогодние елки.".