«Не оставлять в пакетах»: сколько елок уже утилизировали в Харькове

В Харькове коммунальщики утилизируют оставшиеся после праздников новогодние елки.

«Специалисты филиала «Благоустройство» КП «Шляхрембуд» убирают использованные елки с контейнерных площадок во дворах жилых домов. Так, коммунальщики уже утилизировали более 120 куб. м елок», — рассказали в Харьковском горсовете.

Коммунальщики призвали горожан не оставлять елки в пакетах или обмотанными скотчем.

Напомним, не выбрасывать хвойные деревья после рождественско-новогодних праздников, а приносить их для животных просили харьковчан в экопарке. Там рассказывали, что елки – настоящее зимнее угощение для животных. «Козочки, олени, альпаки и другие копытные с удовольствием грызут хвою и исследуют веточки. Кстати, зеленое дерево содержит полезные вещества, поэтому это не просто вкусняшка, а важная часть рациона для животных», — отмечали в экопарке.