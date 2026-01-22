Live

«Не залишати у пакетах»: скільки ялинок вже утилізували в Харкові

Суспільство 14:21   22.01.2026
Вікторія Яковенко
«Не залишати у пакетах»: скільки ялинок вже утилізували в Харкові Фото: Харківська міськрада

У Харкові комунальники утилізують новорічні ялинки, що залишились після свят.

«Фахівці філії «Благоустрій» КП «Шляхрембуд» прибирають використані ялинки з контейнерних майданчиків у дворах житлових будинків.Так, комунальники вже утилізували понад 120 куб. м ялинок», – розповіли у Харківській міськраді.

Комунальники закликали містян не залишати ялинки у пакетах або обмотаними скотчем.

елки убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада
елки убирают в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, не викидати хвойні дерева після різдвяно-новорічних свят, а приносити їх для тварин просили харків’ян в екопарку. Там розповідали, що ялинки – справжнє зимове частування для тварин. «Кізочки, олені, альпаки та інші копитні із задоволенням гризуть хвою та досліджують гілочки. До речі, зелене дерево містить корисні речовини, тож це не просто смаколик, а важлива частина раціону для тварин», – зазначали в екопарку.

Автор: Вікторія Яковенко
